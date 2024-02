Ausblick: The RealReal präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The RealReal lädt am 29.02.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass The RealReal im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,134 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,290 USD je Aktie gewesen.

The RealReal soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,112 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -2,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 548,7 Millionen USD, gegenüber 603,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at