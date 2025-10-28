Ausblick: The Vita Coco Company legt Quartalsergebnis vor

The Vita Coco Company wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,302 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll The Vita Coco Company in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 157,0 Millionen USD im Vergleich zu 132,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,16 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,940 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 584,1 Millionen USD, gegenüber 516,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at