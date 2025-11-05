Thermon Group Holdings Aktie

Thermon Group Holdings

WKN DE: A1H99U / ISIN: US88362T1034

<
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Thermon Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Thermon Group veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,363 USD je Aktie gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 119,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 114,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 USD im Vergleich zu 1,57 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 505,9 Millionen USD, gegenüber 498,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

