Thermon Group Holdings Aktie
WKN DE: A1H99U / ISIN: US88362T1034
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Thermon Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Thermon Group veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,363 USD je Aktie gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 119,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 114,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,85 USD im Vergleich zu 1,57 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 505,9 Millionen USD, gegenüber 498,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thermon Group Holdings Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Thermon Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Thermon Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.05.25
|Ausblick: Thermon Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Thermon Group Holdings Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Thermon Group Holdings Inc.
|24,20
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.