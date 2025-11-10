Ausblick: THK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

THK wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 41,45 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll THK nach den Prognosen von 7 Analysten 92,34 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,28 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 138,83 JPY je Aktie, gegenüber 85,17 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 362,79 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 352,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at