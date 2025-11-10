THK Aktie
WKN: 887915 / ISIN: JP3539250005
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: THK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
THK wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 41,45 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,13 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll THK nach den Prognosen von 7 Analysten 92,34 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,28 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 138,83 JPY je Aktie, gegenüber 85,17 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 362,79 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 352,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu THK Co Ltdmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: THK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: THK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu THK Co Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|THK Co Ltd
|24,60
|8,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.