Erste Schätzungen: THK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

THK präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 41,45 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,13 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 92,34 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,28 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 138,83 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 85,17 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 362,79 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 352,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at