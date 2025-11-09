Ausblick: Tidewater zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tidewater präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,599 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tidewater 0,870 USD je Aktie eingenommen.

Tidewater soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,34 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at