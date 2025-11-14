Time Technoplast Aktie
Ausblick: Time Technoplast stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Time Technoplast lässt sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Time Technoplast die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,31 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,17 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,33 Prozent auf 14,85 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,50 INR je Aktie, gegenüber 8,55 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 62,39 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 54,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
