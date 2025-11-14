Time Technoplast Aktie

14.11.2025 07:01:06

Ausblick: Time Technoplast stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Time Technoplast lässt sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Time Technoplast die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,31 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,17 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,33 Prozent auf 14,85 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,50 INR je Aktie, gegenüber 8,55 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 62,39 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 54,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung an den US-Börsen -- ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

