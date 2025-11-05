Titan International Aktie
Ausblick: Titan International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Titan International präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,030 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 88,00 Prozent erhöht. Damals waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 458,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 448,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,160 USD, gegenüber -0,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,83 Milliarden USD im Vergleich zu 1,85 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
