Ausblick: Titanium Transportation Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Titanium Transportation Group wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,007 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Titanium Transportation Group noch -0,010 CAD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Titanium Transportation Group nach den Prognosen von 4 Analysten 118,9 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 118,4 Millionen CAD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,017 CAD, gegenüber -0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 477,7 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 460,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at