Ausblick: TKO GROUP vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TKO GROUP gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,586 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TKO GROUP 0,280 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TKO GROUP in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,11 Milliarden USD im Vergleich zu 681,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD im Vergleich zu 0,020 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 4,69 Milliarden USD, gegenüber 2,80 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at