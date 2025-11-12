TMC The Metals Company Aktie
WKN DE: A3C20W / ISIN: CA87261Y1060
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: TMC The Metals Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
TMC The Metals Company wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,055 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll TMC The Metals Company mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,314 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TMC The Metals Company Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: TMC The Metals Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: TMC The Metals Company präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TMC The Metals Company Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TMC The Metals Company Inc Registered Shs
|5,66
|-3,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.