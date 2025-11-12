TMC The Metals Company Aktie

WKN DE: A3C20W / ISIN: CA87261Y1060

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: TMC The Metals Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TMC The Metals Company wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,055 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll TMC The Metals Company mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,314 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

