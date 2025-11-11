Ausblick: TOHO PHARMACEUTICAL legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOHO PHARMACEUTICAL äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 32,45 JPY gegenüber 56,96 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 392,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 381,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 261,05 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 313,20 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1.555,02 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.518,50 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at