Ausblick: Tokyo Electron präsentiert Quartalsergebnisse

Tokyo Electron wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Tokyo Electron für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,874 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,05 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,88 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,89 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 15,95 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at