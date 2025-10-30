Ausblick: Tokyo Electron stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tokyo Electron wird am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 261,67 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 255,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,69 Prozent auf 604,48 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 566,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1012,76 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1182,40 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.374,55 Milliarden JPY, gegenüber 2.431,57 Milliarden JPY im Vorjahr.

