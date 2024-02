Ausblick: Tokyo Electron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Electron präsentiert in der am 09.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 183,25 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Electron 182,68 JPY je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 450,96 Milliarden JPY – das wäre ein Abschlag von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 467,83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 678,59 JPY im Vergleich zu 1007,82 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 1.759,63 Milliarden JPY, gegenüber 2.209,03 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at