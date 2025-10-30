Ausblick: Tokyo Metro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tokyo Metro wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 23,37 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 21,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Tokyo Metro im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 104,41 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,97 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 101,25 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 92,51 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 422,85 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 407,83 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at