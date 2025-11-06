Tokyu Fudosan Holdings Aktie

Tokyu Fudosan Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W44J / ISIN: JP3569200003

<
06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Tokyu Fudosan gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tokyu Fudosan wird am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 24,41 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,63 JPY erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236,09 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Tokyu Fudosan für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 277,95 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 122,02 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 108,69 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 1.260,67 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.150,30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

