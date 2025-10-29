Ausblick: Tongkun Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tongkun Group wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,223 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 12,07 Prozent auf 24,47 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,953 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,510 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 98,24 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 101,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

