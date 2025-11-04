Torex Gold Resources Aktie

Torex Gold Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMAJ / ISIN: CA8910546032

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Torex Gold Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Torex Gold Resources wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,460 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 407,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 427,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,66 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,15 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,53 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

