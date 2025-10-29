Ausblick: Toromont Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toromont Industries wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,58 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,60 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Toromont Industries in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,38 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,34 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,96 CAD aus. Im Vorjahr waren 6,18 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 5,22 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,02 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at