XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Toronto-Dominion Bank Aktie

Toronto-Dominion Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852684 / ISIN: CA8911605092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 07:01:06

Ausblick: Toronto-Dominion Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Toronto-Dominion Bank präsentiert am 04.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,01 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,97 CAD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 13,92 Milliarden CAD – das wäre ein Abschlag von 55,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,35 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,20 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 4,73 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 55,17 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 120,14 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Toronto-Dominion Bankmehr Nachrichten