Erste Schätzungen: Toronto-Dominion Bank legt Quartalsergebnis vor

Toronto-Dominion Bank öffnet voraussichtlich am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,01 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Toronto-Dominion Bank 1,97 CAD je Aktie eingenommen.

Toronto-Dominion Bank soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,85 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,20 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,73 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 55,11 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 120,14 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at