Ausblick: Total Energy Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Total Energy Services lädt am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,495 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,510 CAD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 9,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 241,9 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Total Energy Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 264,0 Millionen CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,97 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,56 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 906,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at