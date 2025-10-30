TOTO Aktie
WKN DE: A1H5B7 / ISIN: US8915152073
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: TOTO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TOTO stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,016 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TOTO ein EPS von 0,320 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll TOTO 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,29 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TOTO 1,28 Milliarden USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 4,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,75 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TOTO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Shsmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: TOTO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: TOTO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25