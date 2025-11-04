Ausblick: Tourmaline Oil stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tourmaline Oil wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,707 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 27,27 Prozent auf 1,50 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,17 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,67 CAD, gegenüber 3,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 6,42 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,18 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at