WKN DE: A1175U / ISIN: US8922311019

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Townsquare Media A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Townsquare Media A wird am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,065 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 89,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,630 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Townsquare Media A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 108,0 Millionen USD im Vergleich zu 115,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,255 USD, gegenüber -0,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 433,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 451,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

