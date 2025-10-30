Ausblick: Toyoda Automatic Loom Works präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Toyoda Automatic Loom Works stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 94,58 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Toyoda Automatic Loom Works ein EPS von 119,29 JPY je Aktie vermeldet.

Toyoda Automatic Loom Works soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 991,46 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 989,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 833,81 JPY je Aktie, gegenüber 856,96 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 4.101,31 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 4.084,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at