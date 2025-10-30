Ausblick: TOYOTA BOSHOKU zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOYOTA BOSHOKU wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 65,67 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 143,67 Prozent erhöht. Damals waren 26,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

TOYOTA BOSHOKU soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 491,78 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 460,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 283,40 JPY, gegenüber 93,65 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 2.000,71 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.954,22 Milliarden JPY generiert worden waren.

