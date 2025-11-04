Traeger Aktie
WKN DE: A3CWBD / ISIN: US89269P1030
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Traeger stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Traeger wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,044 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 111,0 Millionen USD gegenüber 122,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,03 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,015 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 547,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 604,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
|
|
