Ausblick: Transat AT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Transat AT stellt am 12.09.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2024 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,486 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,49 CAD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 746,3 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Transat AT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 754,2 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,788 CAD, gegenüber -0,660 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,28 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,05 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at