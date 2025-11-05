Ausblick: TransCanada stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TransCanada stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,777 CAD aus. Im letzten Jahr hatte TransCanada einen Gewinn von 1,40 CAD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,68 Milliarden CAD gegenüber 3,83 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,59 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,43 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,21 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,61 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at