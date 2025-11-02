Transcat Aktie
WKN: 923106 / ISIN: US8935291075
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Transcat gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Transcat wird am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,484 USD je Aktie gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,23 Prozent auf 79,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Transcat noch 67,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,57 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 323,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 278,4 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
