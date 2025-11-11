Ausblick: TransDigm Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TransDigm Group wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

18 Analysten schätzen, dass TransDigm Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,04 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,80 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll TransDigm Group 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,40 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TransDigm Group 2,18 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 36,60 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 25,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 8,79 Milliarden USD, gegenüber 7,94 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at