Ausblick: TransMedics Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TransMedics Group wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,361 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TransMedics Group 0,120 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 108,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei TransMedics Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 144,6 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 600,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 441,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

