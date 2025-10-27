Ausblick: Travelzoo gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Travelzoo stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,152 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 23,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,802 USD im Vergleich zu 1,06 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 94,3 Millionen USD, gegenüber 83,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

