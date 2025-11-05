Ausblick: Trinseo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trinseo wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,070 USD gegenüber -2,470 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 792,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -7,559 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -9,860 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at