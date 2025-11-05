Trinseo Aktie
WKN DE: A3C47Q / ISIN: IE0000QBK8U7
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Trinseo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Trinseo wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,070 USD gegenüber -2,470 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 792,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -7,559 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -9,860 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,51 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trinseo PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Trinseo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Trinseo präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Trinseo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Trinseo PLC Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Trinseo PLC Registered Shs
|1,07
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.