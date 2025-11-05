Trinseo Aktie

Trinseo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C47Q / ISIN: IE0000QBK8U7

<
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Trinseo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Trinseo wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,070 USD gegenüber -2,470 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 792,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -7,559 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -9,860 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Trinseo PLC Registered Shs

Analysen zu Trinseo PLC Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Trinseo PLC Registered Shs

