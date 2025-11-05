TripAdvisor Aktie
WKN DE: A1JRLK / ISIN: US8969452015
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: TripAdvisor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TripAdvisor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,75 Prozent auf 562,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TripAdvisor noch 532,0 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,43 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 1,93 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
