Ausblick: Triple Flag Precious Metals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Triple Flag Precious Metals wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,219 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Triple Flag Precious Metals noch 0,200 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 93,5 Millionen USD für Triple Flag Precious Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 100,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,935 USD, gegenüber -0,150 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 365,9 Millionen USD im Vergleich zu 368,5 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at