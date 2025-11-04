Ausblick: TriplePoint Venture Growth BDC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TriplePoint Venture Growth BDC gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,293 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 48,60 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,570 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD im Vergleich zu 0,820 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 94,4 Millionen USD, gegenüber 75,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

