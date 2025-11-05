Ausblick: Trisura Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trisura Group wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,714 CAD gegenüber 0,760 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Trisura Group nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 808,7 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 836,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,84 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,49 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,18 Milliarden CAD, gegenüber 3,22 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at