TrueBlue Aktie
WKN DE: A0M93G / ISIN: US89785X1019
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: TrueBlue verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TrueBlue präsentiert in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,083 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,97 Prozent auf 409,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TrueBlue noch 382,4 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,510 USD je Aktie, gegenüber -4,170 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,59 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TrueBlue Incmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: TrueBlue verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: TrueBlue informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.25
|Ausblick: TrueBlue präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu TrueBlue Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TrueBlue Inc
|4,74
|-2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.