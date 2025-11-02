Ausblick: TrueBlue verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TrueBlue präsentiert in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,083 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,97 Prozent auf 409,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TrueBlue noch 382,4 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,510 USD je Aktie, gegenüber -4,170 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,59 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at