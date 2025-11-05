Ausblick: Trupanion stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Trupanion lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,073 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Trupanion noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 361,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 10,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 327,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,359 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,230 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,43 Milliarden USD, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at