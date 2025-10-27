Ausblick: Tsingtao Brewery präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tsingtao Brewery präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 CNY gegenüber 1,08 HKD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 8,99 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 9,67 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,49 CNY im Vergleich zu 3,46 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich bei 32,87 Milliarden CNY, gegenüber 32,52 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at