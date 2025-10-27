Tsingtao Brewery Aktie
WKN DE: A0M4ZB / ISIN: CNE1000004K1
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Tsingtao Brewery präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tsingtao Brewery präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 CNY gegenüber 1,08 HKD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 8,99 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 9,67 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,49 CNY im Vergleich zu 3,46 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich bei 32,87 Milliarden CNY, gegenüber 32,52 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tsingtao Brewerymehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Tsingtao Brewery präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Tsingtao Brewery präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)