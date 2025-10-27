TTK Prestige Aktie
ISIN: INE690A01028
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: TTK Prestige stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TTK Prestige wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,20 INR. Das entspräche einer Verringerung von 16,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,82 INR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,63 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,50 Milliarden INR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,83 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,17 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,74 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 27,15 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
