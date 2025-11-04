Ausblick: Turning Point Brands stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Turning Point Brands präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,748 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Turning Point Brands in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 110,3 Millionen USD im Vergleich zu 105,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 443,9 Millionen USD, gegenüber 360,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at