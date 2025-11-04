Tutor Perini Aktie
WKN DE: A0RM5Z / ISIN: US9011091082
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Tutor Perini stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tutor Perini stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,458 USD je Aktie gegenüber -1,920 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,08 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tutor Perini für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,38 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD, gegenüber -3,130 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 5,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,33 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
