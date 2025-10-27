Ausblick: TVS Motor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TVS Motor gibt am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,59 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TVS Motor noch 11,80 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 116,90 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,02 Milliarden INR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 33 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 72,31 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 47,05 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt von insgesamt 429,80 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 436,01 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

