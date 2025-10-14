Erste Schätzungen: TVS Motor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TVS Motor lässt sich voraussichtlich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TVS Motor die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 19,46 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TVS Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 11,80 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten ein Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 116,95 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113,02 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 34 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 72,31 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 47,05 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 39 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 428,55 Milliarden INR, gegenüber 436,01 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at