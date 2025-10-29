Twili a Aktie
WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Twilio A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Twilio A stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
25 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Twilio A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden USD im Vergleich zu 1,13 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,55 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,660 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 4,94 Milliarden USD, gegenüber 4,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
