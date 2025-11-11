Ausblick: uCloudlink Group A legt Quartalsergebnis vor

uCloudlink Group A wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass uCloudlink Group A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 12,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 25,2 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 22,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD, gegenüber 0,120 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 85,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 91,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at